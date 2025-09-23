Mobilfunkrekord am ersten Oktoberfest Wochenende

Von Jahr zu Jahr steigt die mobile Datenflut von der Wiesn. Gleich am ersten Wochenende gab es einen Rekord.

© Symbolbild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, pexels.com

Am ersten Wiesn-Wochenende strömten nicht nur Besucher und Bier, sondern auch Daten. Die drei großen deutschen Mobilfunknetzbetreiber Telekom, Vodafone und O2 Telefónica melden Rekordvolumina für die ersten beiden Tage: zusammen rund 135 Terabyte. Hintergrund dürfte vor allem sein, dass es sowohl bei den Inklusivvolumina der Handyverträge als auch bei der Qualität – und damit Größe von Fotos und Videos stetig nach oben geht. Zudem kamen bei gutem Wetter sehr viele Menschen auf die Theresienwiese.

Mit gut 49 Terabyte Daten hat die Telekom im direkten Vergleich die Nase vorn. Sie meldet ein Plus von 15 Prozent zum Vorjahr. Bei Vodafone sind es 45 Terabyte – ein Viertel mehr als vor einem Jahr und bei O2 Telefónica 41 Terabyte – etwa eines mehr als vor einem Jahr und mehr als auf der kompletten Wiesn 2017.

50 Jahre Blasmusik oder 4 Milliarden Mal Hubert von Goisern

Doch was bedeuten so viele Daten? Die Telekom rechnet vor, dass man mit den bei ihr verschickten 49 Terabyte rund 50 Jahre Blasmusik in höchster Qualität streamen könnte. Vodafone nennt für sein Volumen 9.800 mit Filmen befüllte DVDs und O2 Telefónica rund 4 Milliarden Streamingabrufe des alten Wiesn-Hits «Brenna tuats guat» von Hubert von Goisern.

Telefoniert wurde auf dem Oktoberfest auch: Die Telekom meldet 400.000 Telefonate, Vodafone rund 280.000. (dpa/lby)

