Möglicherweise Jungwolf gewildert – Polizei ermittelt

Ein Tierkadaver im Landkreis Cham weist Verletzungen auf. Nun muss geklärt werden, die das Tier zu Tode kam. Es könnte sich nach Behördenangaben um einen jungen Wolf handeln.

Nach dem Fund eines Tierkadavers im Landkreis Cham hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Bei dem toten Tier könnte es sich um einen jungen Wolf handeln, teilte die Polizei mit. Es sei hierzu ein Gutachten in Auftrag gegeben worden. Wie das Tier zu Tode kam, müsse noch geklärt werden. Es stehe ein möglicher Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz im Raum.

Ein Wanderer hatte den Kadaver am Wochenende in Lam (Landkreis Cham) entdeckt. Daraufhin brachte den Angaben nach ein ehrenamtlicher Mitarbeiter des Landesamtes für Umwelt das tote Tier zur Polizei. (dpa/lby)