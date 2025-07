In seiner Sitzung am Dienstag hat der Stiftungsrat der Bayerischen Landesstiftung die Förderung von insgesamt vier Projekten in der Oberpfalz beschlossen.

Für das Schloss Burgtreswitz in Moosbach werden z.B. fast 22.000 Euro für statische Maßnahmen am Südwestflügel des Schlosses bereitgestellt. Der größte Teil des Geldes geht nach Regensburg. Hier wird die Sanierung und Restaurierung der romanischen Kapitelsäle im Museumsquartier am Dom „St. Peter“ mit 93.000 Euro unterstützt.