Moosbach/Eslarn – Motorradfahrer kollidiert mit Traktor und stirbt

Neustadt/WN

Ein Traktor, an dem eine Ballenpresse hängt, will abbiegen und schert aus. Für einen Motorradfahrer in der Oberpfalz wird das zum Verhängnis.

Nach der Kollision mit einem Traktor ist ein Motorradfahrer in der Oberpfalz gestorben. Wie die Polizei berichtete, war der Mann zwischen Moosbach und Eslarn (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) dabei, ein Auto zu überholen. Dabei habe er übersehen, dass der entgegenkommende Traktor zum Abbiegen wegen der Größe seines Gefährts nach links ausscherte. Der Motorradfahrer habe nicht mehr ausweichen können. Schwer verletzt wurde der Mann nach dem Unfall in eine Klinik gebracht, wo er allerdings starb. An dem Traktor hing eine Ballenpresse. (dpa/lby)

THEMEN: Motorrad, Toter, Traktor, Unfall, Verkehrsunfall

