Mordfall Dieter Loew wird als Cold Case neu aufgerollt

Mehr als zehn Jahre nach dem gewaltsamen Tod des Unternehmers Dieter Loew nimmt die Kriminalpolizei Amberg die Ermittlungen in dem bislang ungeklärten Mordfall erneut auf. Ein speziell gebildetes Cold-Case-Team überprüft alle Spuren mit modernster Technik und neuer kriminalistischer Perspektive.

Loew, Mitbegründer der „Dr. Loew Soziale Dienstleistungen“, war im Dezember 2014 in seinem Wohnhaus überfallen und schwer verletzt worden. Vier Wochen später starb er im Krankenhaus. Trotz intensiver Ermittlungen konnte der Täter bislang nicht gefunden werden.

Zur Erinnerung an den Fall startet die Polizei in den kommenden Tagen eine Plakataktion im Raum Wernberg-Köblitz, um mögliche Zeugen zu erreichen. Die Belohnung von 5.000 Euro für Hinweise, die zur Aufklärung führen, besteht weiterhin.

Zeugen werden gebeten, sich unter 09621/890-2121 bei der Kriminalpolizei Amberg zu melden.