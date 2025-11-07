Mordverdächtige im Fall Fabian in Untersuchungshaft

dpa

Vier Wochen nach dem Verschwinden des achtjährigen Fabian ist eine Frau in Untersuchungshaft. Sie soll das Kind getötet haben. Zur Tat äußert sie sich nicht.

© Foto: Philip Dulian/dpa
© Foto: Philip Dulian/dpa

Die Mordverdächtige im Fall Fabian ist in Untersuchungshaft. Die Beschuldigte habe keine Angaben zur Sache gemacht und komme nun in eine Justizvollzugsanstalt, sagte Staatsanwalt Harald Nowack, nachdem der zuständige Ermittlungsrichter am Amtsgericht Rostock ihr den bereits erlassenen Haftbefehl verkündet hatte.

Die Frau soll den achtjährigen Fabian aus Güstrow getötet haben. Das Kind war am 10. Oktober verschwunden. Vier Tage später wurde sein Leichnam gefunden. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass der Grundschüler bereits am 10. Oktober getötet und dann an dem späteren Auffindeort in Klein Upahl abgelegt wurde.

Die Verdächtige war am Donnerstag festgenommen worden. Angaben zur Frau und zur Frage, in welchem Verhältnis sie zum getöteten Fabian stand, machten Polizei und Staatsanwaltschaft nicht. Die Staatsanwaltschaft nannte dafür sowohl ermittlungstaktische als auch persönlichkeitsrechtliche Gründe.

Das Amtsgericht Rostock hatte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes erlassen. „Die Verdachtsgründe gegen diese Person ergeben sich aus einer Zusammenschau der bislang ermittelten Indiztatsachen“, teilte die Polizei am Donnerstag mit. (dpa)

THEMEN: Fabian, Güstrow, Haftbefehl, Mecklenburg, Mord, Verdächtige, Vorpommern

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Bernd Wüstneck/dpa
 14.10. 13:20 Kinderleiche in Wald bei Güstrow gefunden Tagelang suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach Fabian aus Güstrow. Jetzt wurde …
Foto: Jens Büttner/dpa
 20.10. 16:08 Nach Tod von Fabian Polizeiaktion südlich von Güstrow Nach dem Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow ist die Polizei in einem …
Foto: Bernd Wüstneck/dpa
 13.10. 12:06 Vermisster Achtjähriger – bislang keine Anhaltspunkte Die Suche nach dem vermissten Achtjährigen aus Güstrow geht weiter, teils nach …
Foto: Bernd Wüstneck/dpa
 06.11. 16:18 Nach Fabians Tod Frau unter Mordverdacht in Haft In Güstrow wurde der zehnjährige Fabian Opfer eines Gewaltverbrechens. …
Foto: Bernd Wüstneck/dpa
 17.10. 09:23 DNA-Analyse bestätigt: totes Kind bei Güstrow ist Fabian Nach dem Fund eines toten Kindes bei Güstrow gingen Ermittler schnell davon …
Foto: Bernd Wüstneck/dpa
 15.10. 11:01 Polizei sucht Spuren nach Fund von Kinderleiche bei Güstrow Nach dem Fund einer Kinderleiche bei Klein Upahl sucht die Polizei mit …