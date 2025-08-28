Motorradfahrer greift Kontrahenten an

Regensburg

Ein aggressiver Motorradfahrer hat am Montag in Schierling im Landkreis Regensburg einen Autofahrer massiv angegangen.

Er beschimpfte den Mann durch das Pkw-Fenster mit Kraftausdrücken und zeigte ihm den Mittelfinger. Anschließend überholte er den Autofahrer und blieb dann auf der Fahrbahn stehen, sodass der Pkw-Fahrer anhalten musste.

Dann riss der Unbekannte die Autotür auf und schlug seinem Opfer ins Gesicht. Zeugen beobachteten den Vorfall. Sie sollen sich bei der Neutraublinger Polizei melden.

