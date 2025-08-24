Motorradfahrer rast durch Amberg

In Amberg hat die Polizei in der Nacht zum Freitag einen Motorradfahrer gestoppt, der mit deutlich über 100 km/h innerorts unterwegs war.

Beamte hatten das Tempo auf Höhe des Kurfürstenbads gemessen. Als sie den Raser anhalten wollten, flüchtete er zunächst, konnte aber gestellt werden. Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei Amberg um Zeugenhinweise: Gesucht wird insbesondere der Fahrer eines weißen Autos, der auf der B85 kurz vor Pittersberg von dem Motorrad am Standstreifen überholt wurde.