Motorradfahrer rast durch Amberg

Amberg

In Amberg hat die Polizei in der Nacht zum Freitag einen Motorradfahrer gestoppt, der mit deutlich über 100 km/h innerorts unterwegs war.

Beamte hatten das Tempo auf Höhe des Kurfürstenbads gemessen. Als sie den Raser anhalten wollten, flüchtete er zunächst, konnte aber gestellt werden. Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei Amberg um Zeugenhinweise: Gesucht wird insbesondere der Fahrer eines weißen Autos, der auf der B85 kurz vor Pittersberg von dem Motorrad am Standstreifen überholt wurde.

THEMEN: gestoppt, Kurfürstenbad, Motorradfahrer, Polizei, Raser

Das könnte Sie auch interessieren

Tim Reckmann / pixelio.de
 27.06. 09:06 Verbotenes Rennen um die Amberger Innenstadt In der Nacht auf Donnerstag lieferten sich ein 21-jähriger Mann aus Hirschau …
Symbolfoto: pixabay, pexels.com
 22.08. 11:18 Amberger verliert Bargeld vom Autodach In Amberg hat ein 32-Jähriger am Donnerstagmorgen eine hohe vierstellige …
Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de
 16.07. 08:37 AM: Mann bewirft Frau in Sauna mit Schuhen Ein rabiater Gast hat am Donnerstag eine 65-Jährige im Amberger Kurfürstenbad …
Daniel Karmann/dpa
 11.07. 13:04 Betrunkene Frau schläft im Lebensmitteldiscounter Im Vorraum eines Lebensmitteldiscounters in Amberg legte sich am …
Patrick Seeger/dpa
 07.07. 12:23 Mutter vergisst Schlüssel: Säugling im Auto eingeschlossen Eine Mutter parkt auf einem Supermarktplatz. Beim Aussteigen vergisst sie den … 30.06. 11:56 Betrunkener Autofahrer schläft an Ampel ein Ein schlafender Autofahrer hat am frühen Samstagmorgen in Amberg für …