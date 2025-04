Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß auf B20

Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter auf der Bundesstraße 20 in Niederbayern ums Leben gekommen.

Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte der Biker am Mittag in Richtung Straubing zwei Fahrzeuge überholt. Währenddessen habe ihm der 61-jährige Fahrer des Kleintransporters beim Einbiegen auf die Bundesstraße die Vorfahrt genommen. Zunächst hatte die «Mittelbayerische Zeitung» berichtet.

Laut dem Sprecher war der 61-Jährige zunächst ebenfalls in Richtung Straubing unterwegs und wollte dann an einer Einmündung zur B20 nahe Traitsching (Landkreis Cham) wenden. Als er nach links auf die Bundesstraße in Richtung Cham einbog, prallte der überholende 30-Jährige mit seinem Motorrad gegen die linke Seite des Kleintransporters.

Der 30-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie der Sprecher sagte. Wiederbelebungsversuche waren demnach ohne Erfolg. Der 61-Jährige und seine Beifahrerin kamen nach Angaben des Sprechers mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. (dpa/lby)