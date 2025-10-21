Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Bayern

Ein Biker will im Landkreis Regen auf eine Bundesstraße abbiegen. Es kommt zum Zusammenstoß, der Mann stirbt kurz darauf.

Ein 58-jähriger Motorradfahrer ist im Landkreis Regen mit einem Auto zusammengestoßen und noch vor Ort gestorben. Der Mann sei an einer Kreuzung mit einer Ampel auf die B85 in Viechtach abgebogen, teilte die Polizei mit. Gleichzeitig sei dort eine 59-Jährige mit ihrem Wagen unterwegs gewesen. Wer von den beiden Grün oder Rot hatte, war bislang unklar.

Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie es hieß. Zu den laufenden Ermittlungen wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (dpa/lby)

THEMEN: Ampel, Auto, Kreuzung, Motorrad, Niederbayern, Unfall

