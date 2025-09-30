Mühlhausen: Fußballtrikot bezahlt aber nicht geliefert

Der norwegische Weltklassestürmer Erling Haaland muss bis auf weiteres ohne sichtbaren Support aus dem Landkreis Neumarkt seine Tore schießen.

Der Grund ist, dass einer seiner Fans wohl einem Betrüger aufgesessen ist. Der 43-jährige Fußballfan aus Mühlhausen hatte bereits Anfang September über ein Internetportal ein blau-weißes Trikot seines Herzensvereins Manchester City mit der Rückennummer und dem Namenszug des Stürmers erworben und dafür knapp 40 Euro bezahlt.

Geliefert wurde es jedoch bis heute nicht und auch der Kontakt zum vermeintlichen Verkäufer riss ab. Nun ermittelt die Polizei.