Müllskandal: Fahrer in Untersuchungshaft

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zur illegalen Entsorgung von rund 700 Tonnen Abfall nach Tschechien ist jetzt ein weiterer Tatverdächtiger festgenommen worden.

Wie die Staatsanwaltschaft Weiden in einer Pressemitteilung mitteilt, wurde am Mittwoch (27. August) ein 56-jähriger LKW-Fahrer in Untersuchungshaft genommen. Er soll insbesondere die Organisation von Firmen in Tschechien übernommen und Absprachen zu illegalen Ablade- und Lagerplätzen mit weiteren Beteiligten getroffen haben.

Bereits letzte Woche war der 52-jähriger Geschäftsführer eines Abfallentsorgungsunternehmens aus Weiden festgenommen worden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Weiden und des Zollfahndungsamtes München dauern an.