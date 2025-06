Münchberg – 63-Jähriger getötet – Verdächtiger in U-Haft

Ein Streit zwischen zwei Männern endet in Oberfranken tödlich. Schnell kommt die Polizei dem mutmaßlichen Täter auf die Spur.

Ein 46 Jahre alter Mann aus Oberfranken steht im Verdacht, einen 63-Jährigen im Streit getötet zu haben. Polizisten durchsuchten am Mittwoch die Wohnung des Verdächtigen in Münchberg (Landkreis Hof) und nahmen ihn daraufhin fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Am Tag darauf erließ ein Richter Untersuchungshaft gegen den Mann wegen des Verdachts des Totschlags.

Der 63-Jährige war am vergangenen Sonntag leblos vor einem Wohnhaus in Münchberg entdeckt worden. Rettungskräfte versuchten noch, den Mann wiederzubeleben, scheiterten aber. Bei einer Untersuchung des Leichnams gab es demnach erste Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden am Tod des Mannes. Im Zuge der Ermittlungen geriet den Angaben nach der 46-Jährige in Verdacht.

Nach bisherigem Stand gehen die Ermittler davon aus, dass die beiden Männern in dem Mehrfamilienhaus in einen Streit gerieten und der 63-Jährige im weiteren Verlauf durch Gewalteinwirkung ums Leben kam. Die genauen Hintergründe sind bislang unklar. (dpa/lby)