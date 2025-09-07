Mutmaßliche Kupferdiebe geschnappt

Schleierfahnder der Verkehrspolizei Hof haben am Freitagnachmittag auf der A9 bei Berg mutmaßliche Kupferdiebe aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Kontrolle fanden die Beamten in einem Auto mehrere Kupferrollen sowie Kartons mit Resten von Kupferkabeln.

Da die beiden Männer aus der Slowakei keinen Eigentumsnachweis für die Gegenstände aufbringen konnten, wurden diese sichergestellt. Die Polizei vermutet, dass das Kupfer von einer Baustelle in Niedersachsen gestohlen wurde. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Beide Männer erwartet eine Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls.