Täter nach Vergewaltigung in Tiefgarage gesucht

Bayern

Ende Mai soll eine Jugendliche in einer Tiefgarage am Münchner Stachus vergewaltigt worden sein. Nun hat die Polizei Fotos der mutmaßlichen Täter veröffentlicht.

Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung in München sucht die Polizei mit Fotos nach zwei Verdächtigen. Sie sollen Ende Mai dieses Jahres eine 17-Jährige in einer Tiefgarage am Stachus vergewaltigt haben, wie die Polizei mitteilte. Die nun veröffentlichten Fotos stammen laut Polizei unter anderem von Überwachungsaufnahmen der Tiefgarage und sollen die mutmaßlichen Täter zeigen.

Die 17-Jährige habe die beiden Männer am späten Abend des 30. Mai am Stachusbrunnen kennengelernt. Nach einiger Zeit seien die drei zusammen in eine nahegelegene Tiefgarage gegangen, wo es zu der Vergewaltigung gekommen sein soll. Am Tag darauf sei Anzeige erstattet worden.

Die Suche nach den mutmaßlichen Tätern blieb laut Polizei bisher ohne Erfolg. In der Zeit nach der Tat hätten unter anderem Zivilbeamte am Stachus nach den Männern gefahndet. Außerdem wurde nach Angaben eines Polizeisprechers eine männliche DNA-Spur gesichert, die jedoch bislang nicht zur Identifikation eines Verdächtigen geführt habe.

Nach einem richterlichen Beschluss veröffentlichte die Polizei schließlich Aufnahmen und Beschreibungen der mutmaßlichen Täter und bittet um Hinweise. (dpa/lby)

THEMEN: Karlsplatz, Polizei, Stachus, Tiefgarage, Vergewaltigung

