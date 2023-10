Mutmaßlicher Schleuser versteckt sich in Müllcontainer

Ausgelaufener Kraftstoff hat am frühen Montagmorgen auf der Autobahn 3 …

Ausgelaufener Kraftstoff: Vollsperrung auf der A3 Ausgelaufener Kraftstoff hat am frühen Montagmorgen auf der Autobahn 3 …

Ausgelaufener Kraftstoff: Vollsperrung auf der A3 Ausgelaufener Kraftstoff hat am frühen Montagmorgen auf der Autobahn 3 …

Ein 82-jähriger Autofahrer hat leicht alkoholisiert mit seinem Auto in der …

Alkoholisierter Fahrer erfasst mit Auto Kinderwagen – Baby verletzt Ein 82-jähriger Autofahrer hat leicht alkoholisiert mit seinem Auto in der …

Alkoholisierter Fahrer erfasst mit Auto Kinderwagen – Baby verletzt Ein 82-jähriger Autofahrer hat leicht alkoholisiert mit seinem Auto in der …

Ein Österreicher hat am Sonntagnachmittag auf der A3 bei Parsberg im Kreis …

Schwerer Verkehrsunfall auf der A3 bei Parsberg Ein Österreicher hat am Sonntagnachmittag auf der A3 bei Parsberg im Kreis …

Schwerer Verkehrsunfall auf der A3 bei Parsberg Ein Österreicher hat am Sonntagnachmittag auf der A3 bei Parsberg im Kreis …

Mann will Nachbarn mit Traktor anfahren – U-Haft Weil er seinen Nachbarn wegen eines Streits mit seinem Traktor anfahren …

Mann will Nachbarn mit Traktor anfahren – U-Haft Weil er seinen Nachbarn wegen eines Streits mit seinem Traktor anfahren …

Symbolfoto: Felix Kästle / dpa