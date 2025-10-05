Mutter und Baby sterben bei Unfall auf der A3

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 bei Parsberg in der Oberpfalz sind eine 32-jährige Mutter und ihr wenige Wochen alter Säugling ums Leben gekommen.

Der 34 Jahre alte Vater und die dreijährige Tochter, die ebenfalls im Auto saßen, wurden verletzt, aber nach ersten Erkenntnissen nicht schwer. Sie wurden in eine Klinik gebracht.

Der Wagen der Familie war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben gelandet. Alarmierte Rettungskräfte versuchten noch, Mutter und Kind wiederzubeleben – jedoch vergeblich. (dpa)