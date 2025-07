Mutter vergisst Schlüssel: Säugling im Auto eingeschlossen

Am Freitagnachmittag röhrte der umgebaute BMW eines 34-jährigen Nürnbergers …

Viel zu lautes Auto dröhnt durch Amberg Am Freitagnachmittag röhrte der umgebaute BMW eines 34-jährigen Nürnbergers …

Viel zu lautes Auto dröhnt durch Amberg Am Freitagnachmittag röhrte der umgebaute BMW eines 34-jährigen Nürnbergers …