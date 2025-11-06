MVZ Nordoberpfalz vorübergehend geschlossen

Das Medizinische Versorgungszentrum Nordoberpfalz hat nach einem Cyberangriff zwei seiner Standorte vorübergehend vom Netz genommen und den Geschäftsbetrieb eingestellt. Nicht vom Angriff betroffen sind die Kliniken, auch der Betrieb am MVZ-Standort Weiden wird aktuell weitergeführt.

Der Hintergrund: In Tirschenreuth und Kemnath kam es am Dienstag zu einem Befall mit Schadsoftware. Als Vorsichtsmaßnahme wurden alle Systeme vom Netz getrennt. Ein Rescue Team analysiert momentan den möglichen Schaden. Außerdem steht das MVZ im engen Austausch mit der Kriminalpolizei.

Das MVZ Tirschenreuth und Kemnath bleiben aus Sicherheitsgründen bis mindestens Ende der Woche geschlossen. Alle Operationen werden für diese Woche abgesagt.