Nabburg: Frau mit brennbarer Flüssigkeit übergossen

In Nabburg im Landkreis Schwandorf ist es am späten Sonntagabend zu einem schweren Gewaltdelikt gekommen. Ein 26-jähriger Mann soll in seiner Wohnung eine Frau mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und sie mit einem Feuerzeug bedroht haben. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Nach Polizeiangaben ereignete sich die Tat am Sonntag, 12. Oktober 2025, gegen 23:30 Uhr in einer Wohnung in der Oberviechtacher Straße. Beteiligt waren der 26-jährige Wohnungsinhaber, sein 55-jähriger Vater und die 53-jährige Vermieterin. Als Grund des Streits vermutet die Polizei „länger zurückliegende Auseinandersetzungen“.

Nach bisherigen Ermittlungen hielt der Tatverdächtige seinen Vater und die Vermieterin in der Wohnung fest und zwang den Vater offenbar, Drogen zu konsumieren. Anschließend soll er die 53-Jährige mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und mit einem Feuerzeug bedroht haben. Der Vater rettete sich durch einen Sprung aus dem Fenster im ersten Stock – blieb dabei jedoch unverletzt.

Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der 26-Jährige äußerst aggressiv, beleidigte und bedrohte die Beamten und leistete Widerstand bei der Festnahme. Da der Verdacht bestand, dass er unter Drogeneinfluss stand und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er zunächst in eine Klinik gebracht.

Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Der Tatverdächtige wurde am Dienstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Amberg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg führt die weiteren Ermittlungen.