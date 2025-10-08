Nach Chemieunfall keine Gefahr für Bevölkerung

dpa

Eine orangefarbene Gaswolke sorgte am Dienstagabend bei Aschaffenburg für Beunruhigung. Nach einigen Stunden konnte Entwarnung gegeben werden. Die Ursache des Unfalls ist noch offen.

© Foto: Ralf Hettler/dpa
© Foto: Ralf Hettler/dpa

Nach dem Chemieunfall in einem Industriebetrieb in Mainaschaff bei Aschaffenburg können Schulen und Kitas am Mittwoch normal öffnen. Das teilte die Gemeinde Mainaschaff mit. Messungen in der Luft seien als unbedenklich eingestuft worden. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Vier Menschen waren leicht verletzt worden.

Den Erkenntnissen nach hatte ein Metallteil, das in ein mit Salpetersäure gefülltes Becken gefallen war, eine chemische Reaktion ausgelöst. Bei der Reaktion der Materialien miteinander seien nitrose Gase entstanden, teilte der Landkreis Aschaffenburg mit. Nach Messungen im erweiterten Umkreis habe Entwarnung gegeben werden können, hieß es weiter.

Nach dem Vorfall hatte sich über dem Firmengelände eine kräftige, orangefarbene Wolke gebildet. Stundenlang waren Feuerwehrleute in Schutzanzügen vor Ort, insgesamt waren mehr als 250 Einsatzkräfte verschiedener Organisationen beteiligt. Landrat Alexander Legler (CSU) dankte den Helfern: „Auf unsere Blaulichtfamilie ist Verlass.“

Die Behörden hatten direkt nach dem Vorfall die Bevölkerung davor gewarnt, sich im Freien aufzuhalten. Rund um das Betriebsgelände wurde auch ein Abschnitt der Bundesstraße sowie der Main als Bundeswasserstraße gesperrt. Mainaschaff grenzt direkt an Aschaffenburg. (dpa)

THEMEN: Aschaffenburg, Chemie, Reaktion, Salpetersäure, Unfall, Wolke

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
 06.10. 12:13 Jagdverband appelliert: Jeden Wildunfall der Polizei melden Alle zweieinhalb Minuten kommt es im Schnitt zu einem Wildunfall. Dass …
Foto: Sohrab Taheri-Sohi
05.10. 09:13 Mutter und Baby sterben bei Unfall auf der A3 Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 bei Parsberg in der Oberpfalz sind …
Symbolbild: Stefan Puchner/dpa
 15.09. 15:45 Mehrere Verletzte nach Unfallserie auf der A8 Nach Auffahrunfällen wird die A8 in Richtung München am Montagmorgen gesperrt. …
Foto: Kay Nietfeld/dpa
 12.09. 08:18 Deutschland wirbt für restriktivere Visavergabe an Russen Dass reiche Russen trotz des Ukraine-Krieges Luxusurlaube oder Shopping-Touren …
Foto: Stefan Puchner/dpa
 08.09. 08:16 Drei Tote bei Unfall auf A3 bei Frankfurt Schwerer Unfall auf der Autobahn 3 bei Frankfurt. Nach einem unerlaubten …
Foto: Rene Priebe/dpa
 02.09. 14:34 Lkw kracht in Wohnhaus in Südhessen – Elfjähriger verletzt Ein Lkw kracht in ein Wohnhaus und kippt um. Aus noch unklarem Grund war ein …