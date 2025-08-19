Nach Fehlstart: 1. FC Nürnberg holt Angreifer aus Italien

Franken

Der Auftakt ist misslungen. Mit der Verpflichtung eines Stürmers aus der 3. Liga Italiens wollen die Nürnberger Verantwortlichen gegensteuern.

Nach dem Fehlstart in die neue Saison hat Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg einen weiteren Stürmer verpflichtet. Mohamed Ali Zoma kommt von der UC AlbinoLeffe aus der dritthöchsten Liga Italiens, wie die Franken bestätigten. In der Vorsaison erzielte der 21 Jahre alte Angreifer 13 Tore in 35 Partien und bereitete acht Treffer vor.

„Mit Mohamed bekommen wir ein äußerst interessantes Stürmer-Profil dazu“, sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou. „Er bringt Schnelligkeit, einen guten ersten Kontakt und die nötigen technischen Fähigkeiten mit. Wir wollen gemeinsam mit dem Trainerteam dafür sorgen, dass er seine Stärken auf dem Platz ausspielen kann und uns somit im Sturm noch variabler werden lässt.“

Die Nürnberger kassierten in der Liga bislang zwei Last-Minute-Niederlagen und schieden am vergangenen Wochenende beim unterklassigen FV Illertissen auch aus dem DFB-Pokal aus (5:6 im Elfmeterschießen). Am Freitag gastiert das Team von Ex-Weltmeister Miroslav Klose bei Preußen Münster. (dpa/lby)

THEMEN: FCN, Fußball, Italien, Nürnberg, Stürmer, Zoma

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Martin Schutt/dpa
 31.07. 16:16 „Fantastische“ Stimmung: Nürnberg-Coach Klose guter Dinge Der 1. FC Nürnberg glaubt an sich vor dem Saisonstart. Coach Klose ist …
Foto: Alexander Neis/Eibner-Pressefoto/dpa
 11.02. 17:12 1. FC Nürnberg trennt sich von Sportdirektor Rebbe Diese Freistellung kommt überraschend. Olaf Rebbe muss beim 1. FC Nürnberg als …
Foto: Daniel Karmann/dpa
 06.05. 15:28 Umbruch im Sturm: Auch Emreli verlässt Nürnberg Der 1. FC Nürnberg und Mahir Emreli gehen ab Sommer getrennte Wege. Damit …
Foto: Daniel Karmann/dpa
 23.01. 13:58 Pick verlässt den 1. FC Nürnberg Der 1. FC Nürnberg verschlankt seinen Kader weiter. Florian Pick verlässt den …
Foto: Daniel Karmann/dpa
 14.08. 17:19 Löwenbaby stirbt in Nürnberger Tiergarten Erneut traurige Nachrichten aus dem Nürnberger Tiergarten: Eine Löwin brachte …
Foto: Daniel Karmann/dpa
 13.08. 07:46 Umfrage: Mehrheit gegen Affentötung Der Tiergarten Nürnberg hat Paviane getötet – weil das Gehege zu klein …