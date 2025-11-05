Nach rasanter Flucht: Polizei fasst Ortsschild-Diebe

Vier junge Männer sollen nachts in der Oberpfalz Ortsschilder abgeschraubt haben – dann wollten sie vor der Polizei flüchten. Im Auto: acht Schilder, Werkzeug und zwei Messer.

Mitten in der Nacht sollen vier junge Männer in der Oberpfalz Ortsschilder und Verkehrszeichen gestohlen haben – bis Polizisten ihr Auto nach einer kurzen Verfolgungsfahrt stoppten. Im Fahrzeug entdeckten die Beamten nicht nur acht gestohlene Schilder, sondern auch Werkzeug zum Abschrauben und zwei Messer, wie die Polizei mitteilte.

Eine Zeugin hatte in der Nacht auf Dienstag gemeldet, dass zwei Männer mit einem Auto in Auerbach in der Oberpfalz (Landkreis Amberg-Sulzbach) unterwegs seien und Schilder abschrauben würden. Als die Streife das Fahrzeug entdeckte und stoppen wollte, gab der Fahrer demnach Gas. Er sei dann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davongefahren, teilte die Polizei weiter mit. Wenig später war die Spritztour vorbei.

Drei der jungen Männer im Wagen sind den Angaben zufolge Jugendliche, der Fahrer ist 18 Jahre alt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen alle vier wird wegen des Diebstahls mit Waffen ermittelt, gegen den Fahrer zudem wegen des Verdachts des illegalen Straßenrennens. Die drei Jugendlichen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. (dpa/lby)