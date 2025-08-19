Nach Sanierung: Neues Modegeschäft in Weiden

Weiden

In der Max-Reger-Straße in Weiden verschwindet bald ein jahrelanger Leerstand: Das frühere Esprit-Gebäude wird derzeit umfassend saniert und soll ab 1. November 2025 wieder von einem Modegeschäft genutzt werden. Das berichtet „Onetz“.

© Foto: Daniel Kroha
© Foto: Daniel Kroha

Die Fassade wird restauriert, das Dach neu eingedeckt und auch Umbauten im Inneren sind im Gange. Eigentümerin ist die Unternehmerfamilie Winkler aus Parkstein. Welches Modehaus einzieht, steht fest – der Name soll jedoch erst später bekannt gegeben werden. Damit erhält die Einkaufsstraße nach viereinhalb Jahren Leerstand ein neues Aushängeschild.

