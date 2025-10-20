Nach Tod von Fabian Polizeiaktion südlich von Güstrow

dpa

Nach dem Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow ist die Polizei in einem kleinen Ort in der Region aktiv. Nicht zum ersten Mal führt der Fall die Beamten in den Bereich südlich von Güstrow.

© Foto: Jens Büttner/dpa
© Foto: Jens Büttner/dpa

Nach dem Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow ist die Polizei zu einer Aktion südlich der Stadt im Ort Reimershagen angerückt. Nach dpa-Informationen stehen diese Maßnahmen im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum gewaltsamen Tod des Jungen. Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft wollten die Aktion kommentieren. Zuvor hatte RTL berichtet.

Die Polizei war am Montag mit mehreren Fahrzeugen auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes präsent, auf dem auch Rinder gehalten werden. Die Beamten hatten auch einen Minibagger auf einem Anhänger dabei, der aber zumindest nach Beobachtung eines dpa-Fotoreporters bis zum Nachmittag nicht zum Einsatz kam. Mit Mistgabeln durchsuchten Polizisten einen Misthaufen. Unklar ist, wonach sie suchten.

Fabians Leiche war am Dienstag vergangener Woche nahe Klein Upahl gefunden worden, das südwestlich von Güstrow liegt, rund 13 Kilometer mit dem Auto entfernt von Reimershagen.

Bereits kurz nach Fabians Verschwinden am 10. Oktober hatte es Suchmaßnahmen in der Gemeinde Zehna gegeben, ebenfalls südlich von Güstrow. Dort hatte ein Hund eine kleine Fährte gefunden, die sich in einem nahegelegenen Wald laut früheren Polizeiangaben verloren hatte. Fabians Vater wohnt in der Nähe. Es war vermutet worden, dass Fabian am Tag seines Verschwindens zu ihm fahren wollte. Laut Obduktion wurde Fabian Opfer eines Gewaltverbrechens. (dpa)

THEMEN: Fabian, Güstrow, Kind, Leiche, Mord, Suche

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Bernd Wüstneck/dpa
 17.10. 09:23 DNA-Analyse bestätigt: totes Kind bei Güstrow ist Fabian Nach dem Fund eines toten Kindes bei Güstrow gingen Ermittler schnell davon …
Foto: Bernd Wüstneck/dpa
 15.10. 11:01 Polizei sucht Spuren nach Fund von Kinderleiche bei Güstrow Nach dem Fund einer Kinderleiche bei Klein Upahl sucht die Polizei mit …
Foto: Bernd Wüstneck/dpa
 14.10. 13:20 Kinderleiche in Wald bei Güstrow gefunden Tagelang suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach Fabian aus Güstrow. Jetzt wurde …
Foto: Bernd Wüstneck/dpa
 13.10. 12:06 Vermisster Achtjähriger – bislang keine Anhaltspunkte Die Suche nach dem vermissten Achtjährigen aus Güstrow geht weiter, teils nach …
Foto: Thomas Frey/dpa
 07.08. 14:42 Gesuchter Dreifachmörder im Westerwald ist tot Vier Monate Angst und Sorgen rund um Weitefeld im Westerwald haben ein Ende. …
Foto: Thomas Frey/dpa
 06.08. 13:51 Ist gefundener Leichnam der gesuchte Dreifachmörder? Seit Monaten sucht die Polizei im Westerwald nach einem Tatverdächtigen. Nun …