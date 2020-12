Nach Unfall auf A6: Polizisten weiter in Lebensgefahr

Nach einem Unfall auf der Autobahn 6, bei dem zwei Polizisten von einem Auto erfasst wurden, schweben die Beamten weiterhin in Lebensgefahr. Der Zustand der Verletzten habe sich über Nacht nicht verändert, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mit.

Die Beamten waren demnach am Dienstag gerade dabei, auf der Autobahn A 6 einen Unfall mit zwei Lastwagen und einem Auto aufzunehmen, als sie von einem anderen Auto erfasst und schwer verletzt wurden. Der Unfall, zu dem die Polizisten gerufen worden waren, hatte sich am Dienstagnachmittag nahe der Anschlussstelle Amberg-Ost ereignet. Am frühen Abend sei es dann während der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Nürnberg zu dem Folgeunfall gekommen. Dabei seien die beiden Männer von einem Auto angefahren worden. Derzeit geht die Polizei von einem Unglücksfall aus, wie sie am späten Dienstagabend mitteilte. Die Autobahn war in Richtung Nürnberg komplett gesperrt. (dpa/lby)