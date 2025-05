Nach viel Sonne und hohen Temperaturen kommt der Regen

Ein Ausflug am Brückentag oder zumindest ein bisschen Sonne tanken nach Feierabend – solange es noch geht. Am Wochenende wird es wieder kühler. In Teilen Bayerns kann es auch gewittern.

Nach sonnenreichen und warmen Tagen in Bayern wird es zum Wochenende kühler und regnerisch. Am Freitag soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) noch sehr sonnig werden, mit Höchstwerten zwischen 25 Grad am Fichtelgebirge und nahe 30 Grad am Untermain. Ab Samstag hingegen ziehen nach anfänglicher Sonne zunehmend dichte Wolkenfelder auf, dabei kann es ab Nachmittag von Südwesten gebietsweise regnen und vereinzelt gewittern.

Auch am Sonntag wird es teils stark bewölkt, die Meteorologen rechnen mit schauerartigem Regen. Im Süden Bayerns kann es laut DWD auch gewittern. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad in Hochfranken und knapp 20 Grad am Inn. Zur neuen Woche bleibt es bedeckt und regnerisch mit Werten von zehn Grad am Fichtelgebirge bis zu 16 Grad am Untermain. (dpa/lby)

