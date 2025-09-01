Nächste Regenfront vor der Tür

Bayern

Die nächste Regenfront erreicht Bayern. Besonders im Süden kann es in der Nacht zu Starkregen kommen, örtlich mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter. Die Temperaturen bleiben mild.

Nach einem kurzen sonnigen Intermezzo kommt die bereits die nächste Regenfront auf Bayern zu. Mit dem Eintreffen des Tiefs „Ulrich“ erwartet der Deutsche Wetterdienst ab dem Nachmittag allmählich stärker werdenden Regen, in der Nacht zum Dienstag vor allem im Süden Bayerns strichweise auch Starkregen, örtlich bis zu 40 Liter pro Quadratmeter.

Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 19 und 25 Grad liegen, an der unteren Donau nochmals bis zu 27 Grad. (dpa/lby)

Das Wetter für die Oberpfalz

