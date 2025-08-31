Naturentdeckertag im Freilandmuseum Oberpfalz

Heute (31.08.) ist „Naturentdeckertag für alle Generationen“ im Freilandmuseum Oberpfalz bei Nabburg.

Die Besucher lernen die Vielfalt der heimischen Flora und Fauna an acht spannenden Entdeckerstationen kennen und erfahren dabei auch, was wir alle für den Schutz der Artenvielfalt tun können. Das Ganze ist spielerisch und erlebnisorientiert: mit Erlebnisparcours, Rätselfragen, Zuordnungsspielen, Filmvorführung und kreativen Mitmachangeboten. Ab 13 Uhr ist der Parcours geöffnet. Die Interessengemeinschaft Zugpferde zeigt zusätzlich ab 13:30 Uhr stündlich Pferde in Aktion.