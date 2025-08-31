Naturentdeckertag im Freilandmuseum Oberpfalz

Oberpfalz

Heute (31.08.) ist „Naturentdeckertag für alle Generationen“ im Freilandmuseum Oberpfalz bei Nabburg.

Die Besucher lernen die Vielfalt der heimischen Flora und Fauna an acht spannenden Entdeckerstationen kennen und erfahren dabei auch, was wir alle für den Schutz der Artenvielfalt tun können. Das Ganze ist spielerisch und erlebnisorientiert: mit Erlebnisparcours, Rätselfragen, Zuordnungsspielen, Filmvorführung und kreativen Mitmachangeboten. Ab 13 Uhr ist der Parcours geöffnet. Die Interessengemeinschaft Zugpferde zeigt zusätzlich ab 13:30 Uhr stündlich Pferde in Aktion.

THEMEN: Entdeckerstationen, Freilandmuseum, Naturentdeckertag, Parcours

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Freilichtmuseum Oberpfalz
 25.05. 12:11 Freilandmuseum Oberpfalz: Gemeinsamer Aktionstag Heute veranstalten alle Freilichtmuseen in Bayern einen gemeinsamen …
Foto: Elisabeth Götz
 20.10. 13:06 Traditioneller Kirchweihmarkt im Freilandmuseum am Sonntag Die Hände am Apfelpunsch wärmen, Herbstdeko kaufen und für die kalte …
Foto: dpa
 24.08. 10:11 Freistaat holt illegal in Tschechien entsorgten Müll zurück Illegal in Tschechien entsorgter Abfall aus der Oberpfalz sorgt bereits seit …
Foto: Sebastian Gollnow/dpa
 22.08. 15:37 Baustelle zwischen Regensburg und Schwandorf endet Die Bahn saniert die Trasse zwischen Regensburg und Weiden – das …
Armin Weigel/dpa
 20.08. 18:23 Neues Wolfsgebiet im Fichtelgebirge In mehreren Regionen im Freistaat, vom Bayerischen Wald bis ins Chiemgau, gibt …
Bild: Landratsamt Tirschenreuth
 16.08. 07:56 KulturCafé wächst Das Projekt KulturCafé nimmt Fahrt auf. Nach dem erfolgreichen Start in …