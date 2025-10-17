Nebel und Nieselregen: Herbstliches Wochenende steht an

Bayern

Wenig Hoffnung für Sonne am Wochenende: Der Deutsche Wetterdienst spricht von grauem und trübem Herbstwetter. Schöner soll es nur an einem Tag werden.

© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Graues und trübes Herbstwetter erwartet die Menschen in Bayern am Wochenende. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt Nieselregen, Nebel und nur wenig Sonne an.

Heute kann es in der Donauregion und von Nordschwaben bis zur Hallertau nebelig sein. Nördlich der Altmühl soll es nieseln. Erst gegen Nachmittag kann es mal auflockern. Es bleibt kühl bei 10 bis 14 Grad. Die Nacht zum Samstag soll nebelig werden. Für Franken und die Oberpfalz kündigt der DWD ebenfalls Nieselregen an.

Der Samstag startet auch mit Nebel und Wolken. Im Norden haben die Menschen öfter die Chance auf Sonne. Etwas besser sieht es nach Vorhersage der Meteorologen am Sonntag aus: Zwar müssen die Nebelfelder sich erst auflösen, doch dann scheint bei 9 bis 15 Grad die Sonne. Das Wetter zum Wochenstart fällt erneut grau aus. (dpa/lby)

Das Wetter für die Oberpfalz

