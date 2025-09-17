Neue Betrugsmasche: Auftragskiller-Erpressung per E-Mail

Bayern

Die Polizei warnt vor einer bekannten Betrugsmasche: Auftragskiller-Erpressung per E-Mail.

Ein 58-jähriger Mann aus Schwandorf erhielt am Montag eine E-Mail, in der ein Unbekannter behauptete, als Auftragskiller beauftragt worden zu sein, ihn zu töten. Gegen Geld versprach der Absender, von seinem „Auftrag“ abzusehen. Der Empfänger solle nicht zur Polizei gehen und habe nur 48 Stunden Zeit zu zahlen. Die Polizei betont, dass es sich hier um eine bekannte Betrugsmasche handelt und keine reale Gefahr besteht. In diesem Fall zeigte sich der Empfänger, ein Justizmitarbeiter, unbeeindruckt und erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt nun wegen Erpressung.

THEMEN: Betrug, Betrugsmasche, Fake E-Mail, Polizei

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolbild, Barta4, pixabay.com
 15.09. 16:16 Unbekannter fordert 20.000 US-Dollar von Ambergerin Ein unbekannter Verkäufer fordert enorm hohe Geldsumme von einer 57-jährigen …
Symbolbild: jarmoluk, pixabay.com
 15.09. 14:19 Täter nach Vergewaltigung in Tiefgarage gesucht Ende Mai soll eine Jugendliche in einer Tiefgarage am Münchner Stachus …
Symbolfoto: Wolf von Dewitz/dpa
 03.09. 11:30 Fehlender Dialekt: Senior blockt Betrugsversuch ab Notlagen, Einbrecher, teure Medikamente: Immer wieder setzen Telefonbetrüger …
Symbolfoto: Rainer Sturm, pixelio.de
 30.08. 12:22 Schockanruf in Steinberg erfolgreich Durch einen Schockanruf hat eine Seniorin aus Steinberg im Kreis Schwandorf …
Daniel Karmann/dpa
 24.08. 18:39 Jugendliche schlagen auf 16-Jährigen ein – leicht verletzt Ein 16-Jähriger gerät im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in Streit mit einem …
Symbolfoto: Rainer Sturm, pixelio.de
 23.08. 09:48 Betrugswarnung in Regensburg: Täter geben sich als Klinikmitarbeiter aus Die Polizei in der Oberpfalz warnt aktuell vor einer Betrugsmasche, bei der …