Neue Betrugsmasche: Auftragskiller-Erpressung per E-Mail

Die Polizei warnt vor einer bekannten Betrugsmasche: Auftragskiller-Erpressung per E-Mail.

Ein 58-jähriger Mann aus Schwandorf erhielt am Montag eine E-Mail, in der ein Unbekannter behauptete, als Auftragskiller beauftragt worden zu sein, ihn zu töten. Gegen Geld versprach der Absender, von seinem „Auftrag“ abzusehen. Der Empfänger solle nicht zur Polizei gehen und habe nur 48 Stunden Zeit zu zahlen. Die Polizei betont, dass es sich hier um eine bekannte Betrugsmasche handelt und keine reale Gefahr besteht. In diesem Fall zeigte sich der Empfänger, ein Justizmitarbeiter, unbeeindruckt und erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt nun wegen Erpressung.