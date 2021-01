Neue Coronavirus-Mutationen bereiten Sorgen

Kanzleramtschef Helge Braun geht davon aus, dass die vor allem in Großbritannien verbreitete Mutation des Coronavirus auch in Deutschland die dominante Form werden wird. Sie sei bei uns im Land angekommen «und deshalb wird sie irgendwann so wie in anderen Ländern auch dann die Führung übernehmen und wird Probleme machen», sagte Braun in der ARD-Talkshow «Anne Will». «Da bin ich sehr sicher», ergänzte er auf Nachfrage. «Deshalb ist es jetzt wichtig, dass wir Kurs halten, dass wir die Zahlen sehr stark senken.» Dann sei es schwierig für die Mutante und das Stammvirus.