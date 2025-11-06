Neue Hinweise zu ungelöster Gewalttat – Taucher im Einsatz

Schwandorf

Ein Unternehmer wird vor knapp elf Jahren zu Hause überfallen und tödlich verletzt. Die Polizei rollt den ungelösten Fall wieder auf und lässt dafür auch ein Gewässer absuchen.

© Foto: Daniel Löb/dpa
Nach einer neuerlichen Initiative der Polizei zu einem ungelösten Tötungsdelikt in der Oberpfalz vor fast elf Jahren gehen die Ermittler neuen Hinweisen nach. Vorangegangen waren eine Plakataktion und eine Anwohnerbefragung.

Zugleich sollen speziell ausgebildete Profiler der operativen Fallanalyse neue Ermittlungsansätze entwickeln, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Profiler versuchen unter anderem, ein Täterprofil zu erstellen.

Jüngst seien außerdem ein Gewässer in der Nähe von Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf) von Tauchern abgesucht und mehrere Gegenstände sichergestellt worden. „Es wird nun geprüft, ob diese einen Zusammenhang mit der Tat vom 21. auf den 22. Dezember 2014 aufweisen.“

Überfall zu Hause

Das Opfer, ein Unternehmer, war in der Nacht auf den 22. Dezember 2014 in seinem Haus in Wernberg-Köblitz überfallen und schwer am Kopf verletzt worden. Vier Wochen später starb der 76-Jährige in einem Krankenhaus. Der oder die Täter konnten seither nicht überführt werden.

Derzeit nimmt sich ein neu zusammengestelltes Cold-Case-Team des Falls an. Wer etwas rund um den 21. Dezember 2014 beobachtet hat, soll sich bei der Polizei melden. «Jeder Hinweis, mag er noch so klein erscheinen, könnte entscheidend für die Aufklärung dieses Falls sein», so die Kriminalpolizei Amberg. (dpa/lby)

THEMEN: Case, Cold, Ermittlungen, Loew, Oberpfalz, Polizei, Schwandorf, WErnberg

