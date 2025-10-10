Neue Stadteingangstafeln heißen Besucher willkommen

Amberg

Mit frischem Design und persönlichen Botschaften heißen neue Ortseingangstafeln ab sofort alle Besucherinnen und Besucher in Amberg willkommen.

© Foto: Michael Golinski
© Foto: Michael Golinski

Unter dem Motto „Herzlich willkommen – aber mal anders“ hat die Kommunikationsabteilung der Stadt gemeinsam mit der Agentur „match next“ moderne Schilder entworfen, die an vier Standorten aufgestellt wurden – in Raigering, Ammersricht und an der B85 aus beiden Richtungen.

Die besonderen Texte stammen von städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihre Botschaften per Hand schrieben. „Die Tafeln sollen wirken, als hätte jemand eine liebe Notiz hinterlassen“, erklärt Kommunikationsleiter Simon Hauck.

Oberbürgermeister Michael Cerny freut sich über das Ergebnis: „Solche Stadteingangstafeln gibt es nur bei uns – und bestimmt in keiner anderen Stadt.“ Im November will die Stadt zudem die Bürgerinnen und Bürger fragen, welche Sprüche sie selbst auf die Tafeln schreiben würden.

