Neue Woche überwiegend sonnig und trocken in Bayern

Nach einer stürmischen Nacht mit Gewittern und Starkregen beruhigt sich das Wetter im Freistaat, es wird zunehmend sonnig und wärmer. Wo die Polizei in der Nacht mehrfach ausrücken musste.

Nach teils heftigen Gewittern soll das Wetter im Freistaat wieder freundlicher werden. Zum Start in die neue Woche meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) keine Wettergefahren.

Am Montag kann es demnach an manchen Orten noch stärker regnen, von Nordwesten her setzt sich aber die Sonne durch. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 Grad Celsius am Chiemsee und 25 Grad in Mainfranken.

Viel Sonnenschein und ein paar Wolken bringen die darauffolgenden Tage mit sich. Die Höchstwerte liegen laut Angaben des DWD am Dienstag bei 23 bis 28 Grad, am Mittwoch kann die 30 Grad Marke erreicht werden. Südlich der Fränkischen Alb und dem Bayerischen Wald kann es den Angaben zufolge am Donnerstag regnen, im restlichen Freistaat bleibt es sonnig und warm.

Nach starkem Gewitter: keine größeren Schäden oder Verletzte

In der Nacht zum Montag ist es zu teilweise heftigen Gewittern und Starkregen in Bayern gekommen. Verletzte gab es laut den Angaben der Polizei keine. Im nördlichen Oberbayern mussten die Einsatzkräfte demnach 20 Mal wegen umgefallenen Bäumen und abgeknickten Ästen auf der Straße oder wegen leichten Überschwemmungen ausrücken.

In Niederbayern sei es in den Bereichen Passau und Landshut in der Nacht zu einigen Einsätzen gekommen. Hier ist die Polizei den Angaben zufolge 24 Mal wegen Überflutungen oder Ästen auf den Straßen unterwegs gewesen.

In Oberfranken habe sich die Lage nach vermehrten Einsätzen am Sonntagnachmittag in der Nacht wieder beruhigt. „Es hat zwar geregnet, aber die Situation war völlig unproblematisch“, sagte eine Polizeisprecherin. (dpa/lby)

