Neue Zentrale für Notfälle für den Kreis Amberg-Sulzbach

Hahnbach – Sturm deckt Dächer in der Oberpfalz ab Mehrere Gebäude standen am Mittag plötzlich oben ohne da. Verletzte gibt es …

Hahnbach – Sturm deckt Dächer in der Oberpfalz ab Mehrere Gebäude standen am Mittag plötzlich oben ohne da. Verletzte gibt es …

Philipp von Ditfurth/dpa