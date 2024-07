Neues Bayern-Auswärtstrikot: Bavaria inspiriert

Beim neuen Auswärtstrikot lässt sich der FC Bayern von den Farben der Bavaria-Statue inspirieren. Erstmals getragen wird der Dress im August – aber nicht in Deutschland.

Der FC Bayern München setzt bei seinem neuen Auswärtstrikot auf Tradition und Heimat. Die Bavaria, die Bronze-Statue der Patronin Bayerns, hat dabei laut Mitteilung für eine Inspiration bei den Details auf dem Trikot gesorgt. Türkise Elemente ziehen sich durch die schwarze Basis des Shirts und sollen die Patina der Bavaria widerspiegeln.

Premiere im August

Das Logo des Clubs sowie das des Ausrüsters, Sponsors und Anteilseigners Adidas sind in einem rötlichen Ton gehalten. Die neuen Trikots werden Manuel Neuer & Co. erstmals am 3. August in Südkorea gegen Tottenham Hotspur tragen. Bei den FC Bayern Frauen feiert das Trikot am 10. August beim Testspiel gegen Slavia Prag Premiere. (dpa)