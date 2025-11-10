Neues Kinderbuch aus der Oberpfalz

Seit Ende September ist das erste Kinderbuch der in Illschwang lebenden Autorin Jutta Herzog erschienen. Das liebevoll gestaltete Vorlesebuch trägt den Titel „Filou der kleine Eisbär“ und erzählt die Geschichte des kleinen Eisbären Filou.

© Bild: Noel-Verlag

Entstanden ist das Buch auf Anregung ihres Sohnes, der die Erzählung gerne für seine Tochter bewahrt sehen wollte. So machte sich die Autorin in diesem Jahr daran, die Geschichte aufzuschreiben und als Buch herauszugeben.

Das Hardcover-Buch mit Lesebändchen eignet sich für Kinder ab etwa fünf Jahren und wird durch handgemalte Aquarelle einfühlsam ergänzt.

Bestellt werden kann das Buch versandkostenfrei direkt beim Noel-Verlag. Außerdem ist es bereits auf Amazon gelistet und über den Buchhandel erhältlich.

Ein besonderes Highlight: Das Buch wird auf der Leipziger Buchmesse im März 2026 präsentiert. Zudem ist es bereits in der Deutschen Nationalbibliothek verzeichnet.

Jutta Herzog lebt seit über 30 Jahren in Illschwang und freut sich darauf, ihr Werk mit Familien in der Region zu teilen.

