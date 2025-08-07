Neumarkt: Herrenlose Koffer führen zu Ladendieb

Mehrere herrenlose Koffer im Bahnhofsbereich in Neumarkt haben die Polizei in der Nacht zum Mittwoch zu einem Ladendieb geführt.

Die verständigten Beamten entdeckten in den Koffern neben verschiedensten Kleidungsstücken, die teilweise noch mit Etiketten versehen waren, auch noch Haushalts- und Elektroartikel, die offenbar aus einem größeren „Diebeszug“ stammen.

In unmittelbarer Nähe konnte ein 50-Jähriger angehalten werden, der auch selbst Kleidung mit noch anhängender Diebstahlsicherung trug. Der bereits zur Fahndung ausgeschriebene Tatverdächtige wurde dem Haftrichter vorgeführt.