Neun Bienenstöcke in der Oberpfalz vergiftet

9 von 15 Bienenstöcken eines Imkers sind in der Oberpfalz vergiftet worden. Dabei sei ein Schaden von etwa 2 700 Euro entstanden, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit.

In den letzten zwei Wochen waren die Tiere tot in ihren Bienenstöcken an einem Waldrand in Blaibach (Landkreis Cham) aufgefunden worden. «Die haben also keinen Nachbarn gestört», sagte der Sprecher. Wer die Bienen aus welchem Grund vergiftet habe, sei nicht bekannt, hieß es weiter. Blaibach (dpa/lby)