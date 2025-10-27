Neuschnee, Wind und Regen in Bayern erwartet

Im Freistaat fällt in den Bergen Schnee, sonst müssen sich die Menschen zunächst vor allem auf Regen einstellen. Wie sich das Wetter entwickelt und wo sich ab Mitte der Woche die Sonne zeigt.

© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In Bayern wird es windig, regnerisch und in den Bergen fällt Schnee. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet oberhalb der 1.000-Meter-Marke mit bis zu 20 Zentimetern Neuschnee, im Allgäuer Hochgebirge sogar mit bis zu 40 Zentimetern. In den tieferen Lagen soll es dagegen vielerorts regnen – besonders im Oberallgäu und dem Bayerwald. Dazu zieht laut DWD aus dem Südwesten und Westen böiger Wind auf. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 11 Grad am Untermain.

In der Nacht zum Dienstag und im Tagesverlauf bleibt es nass und bewölkt. An den Alpen und im Vorland soll es am Nachmittag und Abend auflockern und trocken bleiben. Mit Temperaturen von 8 bis 14 Grad wird es laut DWD dann etwas milder.

Wochenmitte mancherorts mit Sonnenschein

Am Mittwoch rechnen die Wetterexperten im Norden anfangs mit vielen Wolken und vereinzelt etwas Regen. Südlich der Donau soll dagegen von Tagesbeginn an die Sonne scheinen. Im Tagesverlauf wird es dann auch im nördlichen Franken immer freundlicher mit Höchstwerten zwischen 10 Grad im Fichtelgebirge und 17 Grad im Alpenvorland. Dazu soll schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen wehen.

Der Donnerstag beginnt den Angaben nach dann wieder bewölkt und nördlich der Donau mit Regen. Später zeigt sich vom Süden immer mehr die Sonne. Erwartet werden Höchsttemperaturen von maximal 12 bis 17 Grad. (dpa/lby)

