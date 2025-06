Neustadt: Mann bewirft Polizisten mit Eis

Am späten Sonntagabend kam es auf dem Stadtplatz in Neustadt zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz: Eine Streife bemerkte gegen 22 Uhr einen ungünstig geparkten BMW und sprach die beiden Insassen – Vater und Sohn – an. Dabei beleidigte der 31-jährige Sohn sofort die Beamten und flüchtete anschließend mit mehreren Tüten Eis in der Hand in Richtung Landratsamt.

Als die Polizisten ihn einholten, bewarf er sie mit Eis. Eine weitere Flucht konnte unterbunden werden, doch bei dem Gerangel verletzte sich der Mann am Kopf. Auch zwei Polizeibeamte erlitten Verletzungen und mussten medizinisch behandelt werden. Der Mann versuchte sich noch in einer nahegelegenen Eisdiele zu verstecken, wurde aber schließlich – ebenso wie sein Vater – von weiteren Polizeikräften festgenommen. Der 31-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Das „Schauspiel“ an dem warmen Sommerabend wurde von zahlreichen Passanten beobachtet.