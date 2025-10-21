Neutraubling: Vollkommen überladener Bootsanhänger auf A3

Auf der A3 bei Neutraubling im Landkreis Regensburg hat die Polizei einen Fahrer mit einem völlig überladenen und maroden Bootsanhänger aus dem Verkehr gezogen.

Ein Verkehrsteilnehmer hatte den Hänger am Sonntag gemeldet, weil er in schlechtem Zustand war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Vorderachse stark schief stand, die Ladung nicht richtig gesichert und der Anhänger um ganze 142 Prozent überladen war.

Der 63-jährige Fahrer konnte zudem keinen gültigen Führerschein vorweisen. Gegen den Mann läuft nun ein Ermittlungsverfahren, die Weiterfahrt wurde untersagt.