Notsituation entpuppt sich als Messie-Haushalt

Amberg

Eine Hausverwalterin in Amberg hat am Donnerstag eine Notsituation befürchtet und die Polizei verständigt.

Die Frau hatte einen Mieter schon seit zwei Monaten nicht mehr gesehen und bemerkt, dass sich sehr viele Fliegen an den Fensterscheiben seiner Wohnung befinden. Die Wohnungstür wurde daraufhin geöffnet und die Polizisten stießen auf eine komplett vermüllte Wohnung. Der 51-jährige Bewohner war nicht da, er befand sich in seiner Arbeit. Die „Messie-Wohnung“ wird nun dem Gesundheitsamt gemeldet.

THEMEN: Amberg, Messie, Notsituation, Polizei

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: pixabay, pexels.com
 22.08. 11:18 Amberger verliert Bargeld vom Autodach In Amberg hat ein 32-Jähriger am Donnerstagmorgen eine hohe vierstellige …
Patrick Seeger/dpa
 07.07. 12:23 Mutter vergisst Schlüssel: Säugling im Auto eingeschlossen Eine Mutter parkt auf einem Supermarktplatz. Beim Aussteigen vergisst sie den … 30.06. 11:56 Betrunkener Autofahrer schläft an Ampel ein Ein schlafender Autofahrer hat am frühen Samstagmorgen in Amberg für …
Tim Reckmann / pixelio.de
 27.06. 09:06 Verbotenes Rennen um die Amberger Innenstadt In der Nacht auf Donnerstag lieferten sich ein 21-jähriger Mann aus Hirschau …
Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de
 20.06. 08:23 Amberg: Unfallflucht führt zu mehreren Anzeigen Ein Verkehrsunfall hatte am Mittwochabend in Amberg für zwei junge Männer …
Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de
 16.06. 08:17 Amberg: Mädchen sexuell belästigt Eine 16-Jährige ist am Freitagnachmittag in Amberg sexuell belästigt worden. …