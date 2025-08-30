Notsituation entpuppt sich als Messie-Haushalt

Eine Hausverwalterin in Amberg hat am Donnerstag eine Notsituation befürchtet und die Polizei verständigt.

Die Frau hatte einen Mieter schon seit zwei Monaten nicht mehr gesehen und bemerkt, dass sich sehr viele Fliegen an den Fensterscheiben seiner Wohnung befinden. Die Wohnungstür wurde daraufhin geöffnet und die Polizisten stießen auf eine komplett vermüllte Wohnung. Der 51-jährige Bewohner war nicht da, er befand sich in seiner Arbeit. Die „Messie-Wohnung“ wird nun dem Gesundheitsamt gemeldet.