Nürnberg holt Paderborn-Stürmer Grimaldi

Franken

Der 1. FC Nürnberg baut sein Team weiter um. Ein neuer Stürmer kommt von einem Ligakonkurrenten.

© Foto: David Inderlied/dpa
© Foto: David Inderlied/dpa

Angreifer Adriano Grimaldi wechselt innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga vom SC Paderborn zum 1. FC Nürnberg. Damit reagieren die Franken auf den Fehlstart in die neue Saison.

„Er bringt viel Erfahrung mit, die unserer Mannschaft guttun wird. Adriano hat seine Qualitäten bereits mehrfach unter Beweis gestellt, ist physisch sehr robust und weiß, wo das Tor steht. Zudem wird er unseren jungen und talentierten Offensivspielern Orientierung bieten und auch in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle einnehmen“, sagte Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou.

Die Nürnberger warten als Tabellenletzter in der Liga weiter auf einen Sieg. Auch im DFB-Pokal verpasste der „Club“ beim Erstrunden-Aus beim Regionalligisten FV Illertissen ein Erfolgserlebnis. (dpa)

THEMEN: FCN, Fußball, Grimaldi, Nürnberg, Paderborn, Sport, Stürmer

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Daniel Karmann/dpa
 19.08. 10:56 Nach Fehlstart: 1. FC Nürnberg holt Angreifer aus Italien Der Auftakt ist misslungen. Mit der Verpflichtung eines Stürmers aus der 3. …
Foto: Martin Schutt/dpa
 31.07. 16:16 „Fantastische“ Stimmung: Nürnberg-Coach Klose guter Dinge Der 1. FC Nürnberg glaubt an sich vor dem Saisonstart. Coach Klose ist …
Foto: Alexander Neis/Eibner-Pressefoto/dpa
 11.02. 17:12 1. FC Nürnberg trennt sich von Sportdirektor Rebbe Diese Freistellung kommt überraschend. Olaf Rebbe muss beim 1. FC Nürnberg als …
Foto: Daniel Karmann/dpa
 28.08. 12:03 Nürnbergs Jander für Millionensumme nach England Caspar Jander gilt beim 1. FC Nürnberg schon länger als Wechselkandidat …
Foto: Uwe Anspach/dpa
 27.08. 16:08 1. FC Nürnberg vor Verpflichtung von Hoffenheims Becker Miroslav Klose wartet als Trainer nach dem Nürnberger Fehlstart dringend auf …
Foto: Daniel Karmann/dpa
 06.05. 15:28 Umbruch im Sturm: Auch Emreli verlässt Nürnberg Der 1. FC Nürnberg und Mahir Emreli gehen ab Sommer getrennte Wege. Damit …