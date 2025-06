Nürnberg verleiht Forkel nach Regensburg

Dustin Forkel soll in der 3. Liga mehr Spielpraxis sammeln. Dafür wird der Angreifer nach Regensburg verliehen.

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg verleiht Sturm-Talent Dustin Forkel für ein Jahr an Absteiger Jahn Regensburg. Der 20-Jährige soll in der kommenden Saison beim Drittligisten mehr Spielpraxis sammeln. Forkel hatte am 1. Spieltag der abgelaufenen Spielzeit sein Profidebüt bei den Franken gegeben, war im weiteren Verlauf aber von einer Verletzung ausgebremst worden. Insgesamt brachte es Forkel daher nur auf neun Zweitliga-Einsätze. (dpa/lby)