Nürnberger Devise vor brisantem Jahn-Duell: «Besser verteidigen»

Neun Gegentreffer in den letzten zwei Spielen – die einst so stabile Abwehr des 1. FC Nürnberg ist im neuen Jahr passé. Nach deutlichen Niederlagen gegen den FC Ingolstadt (0:5) und beim Karlsruher SC (1:4) wollen die «Club»-Profis es im Heimspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen Jahn Regensburg dringend besser machen.

Doch wie wollen die Nürnberger ihre bröckelnde Defensive am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) gegen den Jahn in den Griff bekommen? Trainer Robert Klauß findet hierzu einfache, aber klare Worte: «Indem wir einfach besser verteidigen.» Dies beginne schon vorne im Sturm. Seine Mannschaft habe aktuell «ein paar Probleme, was die Konstanz betrifft», bemängelte Klauß. Deshalb müsse sein Team als Gesamtblock insgesamt aggressiver agieren. Dabei sei wichtig, sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren und sich zu fragen: «Was kann die Mannschaft? Und wozu ist sie imstande?»

Die Regensburger haben ebenfalls turbulente Wochen hinter sich. Trotz ihrer acht Niederlagen aus den vergangenen zehn Spielen liegen die Oberpfälzer (31 Punkte) nur zwei Zähler hinter den siebtplatzierten Nürnberger (33). «Mit Regensburg wird eine Herausforderung auf uns warten», sagte Klauß. Der 37 Jahre alte Trainer erwarte vom Jahn «viele Flanken, viele Hereingaben und viel Kopfballpräsenz im Zentrum». Doch darauf sei sein Team eingestellt. «Das Gute ist, dass wir durch das KSC-Spiel gut auf Regensburg vorbereitet sind. Da werden ähnliche Themen auf uns zukommen», bemerkte Klauß.

Auch der Faktor Fans soll den Nürnbergern dabei helfen, ihre Negativserie zu beenden. Über 20 000 «Club»-Fans hatten sich bis Donnerstag bereits eine Karte gesichert. Klauß hofft, dass «noch ein paar mehr dazu kommen». Nach der Freigabe durch die Politik sind insgesamt 25 000 Zuschauer im Max-Morlock-Stadion zugelassen.

«Ich hoffe, dass unsere Fans uns auch in den schweren Phasen unterstützen. Das brauchen wir», sagte Klauß. Denn es sei «schwierig, über 90 Minuten komplett zu performen». Nach den Niederlagen wolle man den Fans zeigen, dass sich die Spieler «für den Club zerreißen».

Klauß ist vor allem wichtig, wieder «das auf den Platz zu bringen, was die Mannschaft über große Teile der Saison gezeigt» habe, das seien: «Mannschaftliche Geschlossenheit, Wille, Leidenschaft und viel Herz.»

Daniel Josling, dpa