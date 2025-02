Nur noch knapp ein Drittel der Einwohner auf Santorini

Zwei Menschen am Ätna tödlich verunglückt Tag der Unfälle am winterlichen Vulkan Ätna: Zwei Männer sterben, ein Mädchen …

Zwei Menschen am Ätna tödlich verunglückt Tag der Unfälle am winterlichen Vulkan Ätna: Zwei Männer sterben, ein Mädchen …

Mitten in der Nacht reißt ein Erdbeben zahlreiche Menschen in Taiwan aus dem …

Starkes Erdbeben erschüttert Taiwan Mitten in der Nacht reißt ein Erdbeben zahlreiche Menschen in Taiwan aus dem …

Starkes Erdbeben erschüttert Taiwan Mitten in der Nacht reißt ein Erdbeben zahlreiche Menschen in Taiwan aus dem …

Foto: Oliver Voigt/Märkische Oderzeitung/dpa