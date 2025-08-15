Oberbürgermeister Fellner spendiert dem Johanniter-Kinderhaus Eis

Leckeres Dankeschön für die Kinder aus dem Johanniter-Kinderhaus “Welt-Entdecker” in Schwandorf. Sie hatten letztes Jahr beim “Adventszauber” des Bruder-Gerhard-Hospizes die Veranstaltung mit vorgetragenen Weihnachtsliedern bereichert. Als Dankeschön spendierte nun Schwandorfs Oberbürgermeister Andreas Feller bei seinem Besuch im Johanniter-Kinderhaus den Kindern ein Eis. Leiterin Susanne Pritzel freute sich über die Eispende des Oberbürgermeisters: “Zum Abschluss des Kindergartenjahres freuen wir uns ganz besonders über die Abkühlung”.