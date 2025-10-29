Oberkotzau: Drogengeschäft läuft aus dem Ruder

Sonntagabend ist in Oberkotzau im Kreis Hof laut Angaben der Polizei ein Drogengeschäft aus dem Ruder gelaufen.

Dort trafen zwei Personengruppen aufeinander. Bei der Übergabe der Drogen kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung. Im Handgemenge sollen die drei „Käufer“ zur Drohung auch einen Elektroschocker sowie eine Schreckschusspistole eingesetzt und einen der Kontrahenten mit Kabelbinder gefesselt in einen Kofferraum gelegt haben.

Einer der Beteiligten griff zu einem Messer. Die Polizei entschärfte die Lage und ließ alle verarzten. Insgesamt wurden 7 Tatverdächtige festgenommen, gegen die Untersuchungshaftbefehle erlassen wurden. Ihnen wird u.a. versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.