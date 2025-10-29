Oberkotzau: Drogengeschäft läuft aus dem Ruder

Franken

Sonntagabend ist in Oberkotzau im Kreis Hof laut Angaben der Polizei ein Drogengeschäft aus dem Ruder gelaufen. 

Dort trafen zwei Personengruppen aufeinander. Bei der Übergabe der Drogen kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung. Im Handgemenge sollen die drei „Käufer“ zur Drohung auch einen Elektroschocker sowie eine Schreckschusspistole eingesetzt und einen der Kontrahenten mit Kabelbinder gefesselt in einen Kofferraum gelegt haben.

Einer der Beteiligten griff zu einem Messer. Die Polizei entschärfte die Lage und ließ alle verarzten. Insgesamt wurden 7 Tatverdächtige festgenommen, gegen die Untersuchungshaftbefehle erlassen wurden. Ihnen wird u.a. versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

THEMEN: Drogen, Einsatz, Hof, Messer, Oberfranken, Polizei, Übergabe

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Roland Weihrauch/dpa
 23.10. 12:36 Rentner-Paar überwältigt und fesselt mutmaßlichen Betrüger Statt Bargeld vor die Tür legt ein Ehepaar einem mutmaßlichen Telefonbetrüger …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 17.10. 09:49 Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Hof In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben zwei bislang unbekannte Männer …
Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de
 07.10. 09:03 Bewohnerin ertappt Diebe auf frischer Tat In Arzberg im Landkreis Wunsiedel in Oberfranken hat eine Bewohnerin am frühen …
Julian Stratenschulte/dpa
 14.08. 12:01 Explosion bei Bohrungen in Kläranlage In einer Kläranlage finden Bauarbeiten statt. Dann hören Arbeiter einen lauten …
Foto: Lino Mirgeler/dpa
 04.06. 07:57 Brand in Abschiebehaft in Hof gelegt – zwei Verletzte In zwei Zellen kommt es zu starker Rauchentwicklung. Eine Vielzahl von …
Foto: Pia Bayer/dpa
 02.06. 09:59 Mehrere Polizeieinsätze nach Unwettern in Franken Umgefallene Bäume, überflutete Straßen und eine Turnhalle ohne Dach – wo …